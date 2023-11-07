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Німеччина надала Україні грант на €700 тисяч для відновлення інтернету в прифронтових регіонах

Автор:
Софія Телішевська
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Україна отримала від уряду Німеччини грант на €700 тисяч для відновлення інтернету в деокупованих прифронтових регіонах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Допомогу до €10 000 отримають 70 телеком-компаній, що працюють у Київській (без Києва), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

Кошти можна витратити на:

  • обладнання та матеріали;
  • оплату рахунків за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати, необхідні для утримання мереж;
  • зарплату.

Щоб отримати грант, провайдери повинні подати заявку до 30 листопада.