В Угорщині звільнили директора музею через ЛГБТК+ контент на фотовиставці World Press Photo

Угорський уряд звільнив директора Національного музею за те, що він дозволив неповнолітнім вхід на виставку World Press Photo, де присутній контент з ЛГБТК+.

Про це повідомило Reuters.

Дискусія довкола цієї ситуації розпочалася ще в жовтні, коли ультраправа партія «Мі Хазанка» («Наша Батьківщина») ініціювала відповідний запит до музею, де зауважили, що закон від 2021 року забороняє «показувати та рекламувати гомосексуальність» для неповнолітніх.

У відповідь музей зазначив, що вони не мають права перевіряти ID відвідувачів, щоб зʼясувати їхній вік. Щоправда, на своєму сайті музей розмістив інформацію, де просить людей, яеі не досягли 18 років, не приходити на виставку.

Напередодні, 6 листопада, міністр культури та інновацій Угорщини заявив, що директора музею Лазло Сімона усунули з посади за «невиконання юридичних зобовʼязань».

Сімон підтвердив своє звільнення, але заперечив, що музей нібито навмисно порушив будь-які закони.

Він каже, що музей відразу позначив вікове обмеження на своєму сайті.

Який контент містився на виставці

На цьогорічній виставці, серез усіх робіт представлені пʼять фотографій філіппінської фотожурналістки Ханни Реєс Моралес. На них зображена спільнота літніх ЛГБТК+ людей, які живуть на Філіппінах в одному домі та піклуються одне про одного, коли старіють.