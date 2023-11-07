З Харківщини вже евакуювали 190 дітей, залишилось забрати ще 85

Із Купʼянського району Харківщини в обовʼязковому порядку евакуювали вже 190 дітей. Загалом керівництво області має вивезти в безпечні регіони 275 дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ідеться про евакуацію із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Купʼянської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Купʼянського району.

Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади за телефоном: 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати в месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.