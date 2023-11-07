Росіяни мінують критичну інфраструктуру на лівому березі Херсонщини

На окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру, повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними ГУР, на тимчасово окупованій території окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та обʼєктів критичної інфраструктури.
Імовірно, росіяни роблять це, щоб знищити інфраструктуру в разі відступу.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.