Сили оборони минулої доби ліквідували 890 окупантів і 72 одиниці озброєння

Протягом доби російські окупанти наступали на Авдіївському, Марʼїнському і Купʼянському напрямках, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За добу на полі бою відбулося 78 бойових зіткнень. З них — 20 у районі Купʼянська. Там росіяни намагалися штурмувати поблизу Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили пʼять атак окупантів біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки, успіху не мав.