В Угорщині звільнили директора музею через ЛГБТ-фото, яке бачили підлітки

В Угорщині звільнили голову Національного музею Угорщини за те, що він нібито дозволяв дітям і підліткам відвідувати фотовиставку престижної премії World Press Photo. Деякі фотографії містили ЛГБТК+ контент.

В Угорщині є закон від 2021 року, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуалізму» у матеріалах, доступних для дітей. Уряд заявив, що директор музею Ласло Саймон не виконав «юридичних зобовʼязань» щодо виставки, але він це заперечував.

У своєму повідомленні у Facebook Саймон додав: «Як батько та дідусь чотирьох дітей, я рішуче відкидаю ідею про те, що наші діти мають бути захищені від мене чи від установи, якою я керую».

Нещодавно у музеї відбулася виставка World Press Photo. На фотографіях зображена спільнота літніх ЛГБТК+ людей, які живуть на Філіппінах в одному домі та піклуються одне про одного, коли старіють. Уряд Угорщини заявляв, що знімки порушують закон. Після критики музей заборонив вхід для відвідувачів віком до 18 років.

Ще до оголошення про звільнення Саймона організатори World Press Photo повідомили, що ця новина «жахливо шокувала» їх. Вони додали, що це вперше виставка підпадає під цензуру в Європі.