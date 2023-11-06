ПАР і Чад відкликають дипломатів з Ізраїлю

Південно-Африканська Республіка та Чад вирішили відкликати дипломатів з Ізраїлю через війну Ізраїлю та ХАМАС.
Про це повідомляє CNN.
«Уряд Південно-Африканської Республіки вирішив відкликати всіх своїх дипломатів у Тель-Авіві для консультацій», — заявив у понеділок міністр Адміністрації президента Кхумбудзо Нтшавхені. За даними CNN, країна має трьох дипломатів в Ізраїлі.
«Кабінет також звернув увагу на триваючі зневажливі зауваження посла Ізраїлю в Південній Африці щодо тих, хто виступає проти звірств і геноциду, що їх вчиняє ізраїльський уряд», — сказав Нтшавгені.
Чад відкликав тимчасового повіреного у справах країни в Ізраїлі 4 листопада. На сайті президента Чаду йдеться, що в країні «обурені» конфліктом, що триває.
«Чад засуджує втрату людських життів багатьох невинних цивільних і закликає до припинення вогню, що призведе до довготривалого вирішення палестинського питання», — заявив офіційний представник уряду Чаду.
- Раніше Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі для «консультацій» через «гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі». Кілька інших країн, зокрема Гондурас, Колумбія, Чилі, Йорданія та Бахрейн, також відкликали своїх послів.
- 1 листопада Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Тель-Авівом, посилаючись на «злочини проти людства, скоєні проти палестинського народу».