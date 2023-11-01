Болівія розірвала дипвідносини з Ізраїлем, а Чилі викликала посла — закликають припинити обстріл Гази

Чилі відкликає свого посла в Ізраїлі через «порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази», а Колумбія викликала свого посла на консультацію. При цьому, Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Тель-Авівом.

Про це повідомляє CNN та агенція Reuters.

«Враховуючи неприйнятні порушення міжнародного гуманітарного права, яких Ізраїль припустився в секторі Гази, уряд Чилі вирішив відкликати посла Чилі в Ізраїлі Хорхе Карвахаля в Сантьяго для консультацій», — йдеться в заяві.

МЗС Чилі заявило, що з великим занепокоєнням спостерігає за військовими операціями, «які спричиняють колективне покарання палестинського цивільного населення в Газі, не поважають фундаментальних норм міжнародного права, про що свідчить більш ніж вісім тисяч мирних жертв, переважно жінок і дітей».