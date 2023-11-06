ГУР: росіяни мають у запасі 870 високоточних ракет і продовжують виробляти нові

Росіяни протягом жовтня виготовили близько 115 високоточних ракет дальністю понад 350 кілометрів, а всього в запасі мають 870 ракет. Про підрахунки розвідки РБК Україна розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

За даними ГУР, у росіян зараз є:

орієнтовно 165 Калібрів»;

приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною;

близько 290 одиниць «Іскандер-М» та «Іскандер-К»;

орієнтовно 80 «Кинжалів»

150 ракет Х-22 / Х-32 (дальність ураження 350 кілометрів).

Ракети Х-101 разом з Х-555, «Калібрами» та іранськими дронами можуть бути основними елементами обстрілів енергетики, зауважив Скібіцький.

«Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 Shahed. Але в реальності виробляє менше. Російська федерація тільки почала нарощувати виробництво, і на сьогодні в основному це складання компонентів, поставлених з Ірану», — уточнив Скібіцький.