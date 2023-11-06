ГУР: росіяни мають у запасі 870 високоточних ракет і продовжують виробляти нові

Росіяни протягом жовтня виготовили близько 115 високоточних ракет дальністю понад 350 кілометрів, а всього в запасі мають 870 ракет. Про підрахунки розвідки РБК Україна розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.
За даними ГУР, у росіян зараз є:
- орієнтовно 165 Калібрів»;
- приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною;
- близько 290 одиниць «Іскандер-М» та «Іскандер-К»;
- орієнтовно 80 «Кинжалів»
- 150 ракет Х-22 / Х-32 (дальність ураження 350 кілометрів).
Ракети Х-101 разом з Х-555, «Калібрами» та іранськими дронами можуть бути основними елементами обстрілів енергетики, зауважив Скібіцький.
«Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 Shahed. Але в реальності виробляє менше. Російська федерація тільки почала нарощувати виробництво, і на сьогодні в основному це складання компонентів, поставлених з Ірану», — уточнив Скібіцький.
«Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть — мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах», — додав представник воєнної розвідки.
- У росії прискореними темпами будують нові цехи на військових заводах. Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на супутникові знімки підприємств. Одне з них — Казанський авіаційний завод, на якому будують і ремонтують стратегічні ракетоносці, наприклад Ту-22м3 та Ту-160. Саме вони запускають по Україні ракети Х-101, Х-55 та Х-22.