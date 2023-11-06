Президент пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту указ про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. Якщо Рада підтримає ініціативу, то в Україні скоріш за все зніметься питання проведення весняних виборів, оскільки залишиться замало часу на підготовку до них.

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Голосування заплановано вже наступного тижня, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан від початку війни.

Процес продовження воєнного стану відбувається за такою процедурою: спершу президент підписує два укази, потім їх подають на затвердження в Раду, потім в Комітет з питань оборони, а потім передають на голосування в залі — за підтримку цього рішення має бути щонайменше 226 голосів.

Виборче питання

Восьмі з моменту проголошення незалежності України в 1991 році вибори президента України мали б пройти навесні 2024 року. Перший тур — 31 березня, а другий (у разі призначення) — 21 квітня. Якщо ж ідеться про продовження дії воєнного стану до середини лютого 2024 року, то надалі буде замало часу для початку передвиборчої кампанії.

Відповідно до українського виборчого законодавства, подання до Центральної виборчої комісії пакета необхідних документів для реєстрації кандидатів до участі у виборах закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів.