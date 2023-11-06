На Близький Схід прибула атомна субмарина США, здатна нести ядерну зброю

На Близький Схід прибув атомний підводний човен США класу Ohio, який є носієм ядерної зброї.

Про це повідомило Центральне командування США, в зону відповідальності якого входить частина Середземного моря, Червоного моря, Перська та Оманська затоки.

Військові не повідомляють, куди прямує човен, але його поява в регіоні може бути частиною тієї ж стратегії, в межах якої США направили дві авіаносні ударні групи для стримування Ірану та його проксісил від нападу на Ізраїль.

Друга авіаносна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула в регіон 4 листопада. У її складі ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely, а також третє авіаносне крило з девʼятьма ескадрильями.