Зеленський відповів Трампу на його «мирний план» і вилаяв путіна в ефірі NBC

Президент Володимир Зеленський дав інтервʼю NBC, у якому запропонував експрезиденту США Дональду Трампу відвідати Україну.

Трам у численних виступав казав, що зупинить війну за 24 години, якщо його переоберуть президентом. Зеленський сказав, що доведе йому протилежне за 24 хвилини.

«Мені треба буде не більше ніж 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир. Якщо він не збирається здавати її [Україну], здавати нашу незалежність — він нічого не зможе з цим зробити», — сказав президент.

На запитання, чи буде Трамп підтримувати Україну в разі переобрання, Зеленський відповів: «Не знаю».

«Багато залежить не тільки від президента, а й від думки американців, американського суспільства. Це важливо і в США, і в ЄС — позиція звичайних людей. Це про їхню підтримку. Це їхні кошти. Це залежить від них», — додав президент.

Також Зеленський обматюкав путіна, заявивши, що українці не будуть віддавати свою територію. «Війна забирає у нас найкращих. Найкращих героїв, чоловіків, жінок, дітей. Але ми не готові віддати нашу волю цьому й*баному терористу путіну. Ось чому ми боремося», — сказав він.