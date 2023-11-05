Триває розслідування, відповідальних встановлюють. Зеленський зреагував на удар по воїнах 128 бригади

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив співчуття рідним воїнів 128 гірсько-штурмової бригади, які загинули від російського ракетного удару на Запоріжжі.

«Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування. Головне — встановити правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного», — заявив він.