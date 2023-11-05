На Закарпатті оголосять триденну жалобу через загибель бійців 128 бригади на Запорізькому напрямку

На Закарпатті від 6 листопада оголосять триденну жалобу за загиблими бійцями 128 гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.

128 бригада

Що це за бригада?

128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває у складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного.

128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.