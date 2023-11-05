NASA випустило застосунок для відстеження МКС

Американське космічне агентство NASA випустило мобільний застосунок Spot the Station для відстеження місцезнаходження Міжнародної космічної станції. Завдяки йому можна дізнатися, коли станція пролетить поруч.

Застосунок покаже, де летить МКС, навіть якщо людина перебуває на іншому боці земної кулі. Також можна отримувати сповіщення, щоб не пропустити наступну можливість побачити станцію. Крім того, у застосунку є можливість обмінюватись фото і відео.

Безкоштовний застосунок для iOS та Android можна завантажити тут.