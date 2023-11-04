Міністр оборони підтвердив, що звільнення глави ССО Хоренка відбулось за його поданням

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що звільнення командувача ССО Віктора Хоренка відбулося за його поданням.

«Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України», — написав міністр.

Він зазначив, що додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — це «надавати підстави ворогові послаблювати Україну».

Перед цим заступник керівника Офісу президента Роман Машовець розповів, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони.

Що сталося

3 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.

Згодом у своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що Сергій Лупанчук брав участь у боях. «Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів», — сказав президент.

За його словами, попередник Лупанчука Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР.

Тим часом Хоренко сказав, що дізнався про звільнення з публікацій в медіа і не знає причини звільнення.