Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.
Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.
У відкритих джерелах інформації про Лупанчука немає.
- 25 липня 2022 року Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на його місце призначив Віктора Хоренка. До цього Віктор Хоренко служив у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.