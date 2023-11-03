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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Автор:
Анна Холоднова
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Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.

У відкритих джерелах інформації про Лупанчука немає.

  • 25 липня 2022 року Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на його місце призначив Віктора Хоренка. До цього Віктор Хоренко служив у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.