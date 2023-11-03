Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.

У відкритих джерелах інформації про Лупанчука немає.