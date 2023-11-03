NASA знайшло астероїд, навколо якого обертається крихітний супутник

Космічний корабель NASA виявив поблизу Марсу астероїд Дінкінеш, навколо якого обертається його власний супутник.
Про це пише The Guardian.
Астероїд Дінкінеш має 790 метрів у діаметрі. Його супутник завширшки лише 220 метрів. Їх знайшов космічний корабель під назвою «Люсі».
«Люсі» запустили у 2021 році. За підрахунками астрономів, у 2027 році корабель досягне так званих троянських астероїдів та досліджуватиме їх протягом щонайменше шести років.
- 13 жовтня SpaceX і NASA запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером. Вважають, що цей астероїд є стародавнім протопланетним ядром, тож завдяки йому людство дізнається більше про формування планет.