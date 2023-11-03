Влада Колумбії може приспати «кокаїнових бегемотів» Пабло Ескобара

У Колумбії планують приспати деяких нащадків бегемотів, якими володів наркобарон Пабло Ескобар у 1980-х роках.

Про це пише BBC.

Міністр навколишнього середовища Сусана Мухамад заявила, що 20 тварин стерилізують, інших — відправлять за кордон, а на «деяких» чекає евтаназія.

Ескобар придбав кілька бегемотів для свого приватного зоопарку. Після того, як наркобарона вбили у 1993 році, тварини залишилися без нагляду. Брак хижаків у родючому і болотистому регіоні Антіокія сприяв стримкому зростанню популяції.

Влада випробувала різні підходи, щоб приборкати демографічний вибух, зокрема, стерилізувала тварин і передавала їх зоопаркам за кордоном. Однак кількість бегемотів далі зростала.

Минулого року бегемотів оголосили інвазивним видом. Міністерство навколишнього середовища розробляє протокол для їхньої евтаназії.

Колумбійські експерти вже давно попереджають, що неконтрольоване розмноження бегемотів становить загрозу для людей і місцевої природи. За оцінками, їхня популяція може сягнути тисячі тварин до 2035 року.