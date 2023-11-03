У Західній Європі через шторм «Кіаран» загинули щонайменше 12 людей. Більшість смертей спричинили повалені дерева. Наслідки шторму відчуваються від Нідерландів до Іспанії та Італії. Негода паралізувала залізницю та авіарух.

Про це повідомляє Reuters.

В Італії шторм забрав життя пʼятьох людей. Двоє з них загинули через обвал мосту біля міста Пістоя. Ще одна людина загинула в місті Розіньяно. А в невеликому містечку Монтемурло загинули ще двоє літніх людей.

За три години в італійській Тоскані випало понад 20 сантиметрів дощу.

Мешканець міста Монтемурло йде по вулиці після шторму. AFP

В Іспанії через шторм загинула одна людина. Щонайменше 800 людям навколо прибережного міста Гандія довелося евакуюватися — у цьому районі спалахнула лісова пожежа, яка швидко поширилася через сильний вітер. За оцінками рятувальників, полумʼя охопило від 1 000 до 1 400 гектарів землі.

У Франції жертвами шторму стали двоє людей. На них впали дерева. Швидкість вітру в країні сягнула 207 км/год. Без світла залишились 1,2 мільйона домогосподарств.

Через падіння дерев також загинула одна жінка в столиці Іспанії Мадриді та ще одна — на півдні Нідерландів.

У Бельгії загинули дві людини — пʼятирічна і 64-річна німкені, які приїхали з Німеччини в гості. На них впали гілки.

Очікується, що негода триватиме до завтра.