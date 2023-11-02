На Європу обрушився шторм «Кіаран» — негода вже завдала збитків щонайменше трьом країнам

Шторм «Кіаран», який вирує на північному заході Європи, дістався Британії, Франції, Іспанії та Нідерландів, завдавши країнам руйнівних наслідків. Тільки у Франції через стихію без електроенергії залишилися понад мільйон жителів, пишуть ВВС та Bloomberg.

Циклон, що сформувався біля берегів Північної Америки, зараз уже перетнув Атлантичний океан. Вчора він досягнув Британських островів, а надвечір — території Франції.

Наслідки для Англії

Через потужні повені, викликані штормом, багатьом британським навчальним закладам довелося закритися на час негоди, а в приморському місті Тенбі, що у Вельсі евакуюють жителів через потенційну загрозу життю. Bloomberg повідомляє, що 9000 домівок залишись без світла.

Буря також рознесла будинки на острові Джерсі. Місцеві пожежно-рятувальні служби закликали людей не виходити з дому, а школи в Саффолку, Англія, закрили.

Наслідки для Франції

У трьох районах Франції біля Ла-Маншу вже оголосили найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV. Там шквали вітру сягають 170 км/год – близько 47 м\с. Французька влада закликає місцевих жителів залишатися вдома. Наразі внаслідок шторму у Франції залишилося без світла понад 1.2 млн людей. Одна людина загинула.

Залізничний оператор SNCF скасував роботу на більшій частині північно-західної Франції та на деяких приміських лініях до Парижа. Eurostar попереджає про затримки та деякі скасування поїздів із Лондона до Парижа та Брюсселя.

Наслідки для Нідерландів

У найбільшому нідерландському аеропорту Схіпгол через наближення шторму скасували сотні вхідних і вихідних рейсів. Прогнозуються пориви вітру до 110 кілометрів на годину.