СБУ затримала агента ФСБ, який працював у військовій адміністрації Запоріжжя

СБУ затримала «крота» ФСБ, який у жовтні влаштувався до Запорізької ОВА, щоб зливати інформацію про позиції Сил оборони на півдні України.
Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.
Щоб одержати таємні відомості, російський «кріт» хотів використати свій доступ до серверів держустанови.
Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника.
За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. Перед тим, як влаштуватися в обласну військову адміністрацію, він працював на одному з місцевих підприємств, яке проводило техобслуговування військової техніки Сил оборони.
У вересні цього року чоловік з власної ініціативи запропонував окупантам свою «допомогу» у війні проти України. Про це він написав в один із російських чатботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.
Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності та військову техніку на заводі.
Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.
Для комунікації з окупантами поплічник використовував анонімні чати в месенджері.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
- Після широкомасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська захопили більшу частину території Запорізької області. 26 лютого 2022 року після боїв зі Збройними силами України окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя. Обласний центр Запоріжжя окупанти взяти не змогли, тому вирішили зробити Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої частини області й проводили там псевдореферендум про «приєднання» регіону до рф.