Росія атакувала два райони Харкова і його передмістя. Постраждали вісім людей

Уночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах Харкова та передмістю.

В Основʼянському районі Харкова зафіксували влучання трьох безпілотників — пошкоджено гаражі, житлові будинки та автомобілі. Також частково зруйновано заклад освіти. Постраждали восьмеро людей: у всіх гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 року. Всі отримали допомогу на місці.

Інші влучання були по СТО та гуртожитку, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам — їм пошкодило покрівлю.

У Шевченківському районі Харкова безпілотник пошкодив приватні домоволодіння, гаражі та автівки містян.

У передмісті Харкова — селище Коротич — внаслідок ворожого удару загорілися дві нежитлові будівлі.

Під час огляду місць влучань знайшли фрагменти безпілотників «Герань-2».