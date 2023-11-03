Міноборони скоротило термін поставок озброєння для ЗСУ

Міноборони України з 1 листопада скоротило терміни поставки української техніки та зброї для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«На період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. Це істотно розв’язує руки виробникам. Відтепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів)», — йдеться в повідомленні.

Для пришвидшення поставок до ЗСУ скасували надмірні випробування зброї, не пов’язані з підтвердженням її боєздатності. Скоротили кількість перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, а також спростили механізми передачі озброєння військам. Це дозволить отримувати техніку й нові зразки швидше.

Відтепер Збройні сили та Міністерство оборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для військових та надійності в експлуатації. Виробник бере на себе всю відповідальність за якість зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов’язані з поставками цієї зброї.