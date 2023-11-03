У лікарні помер ще один працівник «Нової пошти». Кількість жертв від удару по терміналу зросла до восьми

Вранці 3 листопада в лікарні помер 29-річний чоловік, який постраждав 21 жовтня під час ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.
Кількість загиблих збільшилась до восьми. Поранені ще 15 працівників пошти, повідомила прокуратура області.
- Увечері 21 жовтня росія вдарила ракетою С-300 по терміналу «Нової пошти» в селищі Новий Коротич Харківської області. Усі загиблі — працівники компанії. Останні секунди життя вони провели сортуючи посилки з ліками та гуманітарною допомогою. Поряд із терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.