У лікарні помер ще один працівник «Нової пошти». Кількість жертв від удару по терміналу зросла до восьми

Вранці 3 листопада в лікарні помер 29-річний чоловік, який постраждав 21 жовтня під час ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Кількість загиблих збільшилась до восьми. Поранені ще 15 працівників пошти, повідомила прокуратура області.