У Білому домі прокоментували колонку Залужного на The Economist

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі завив, що колонка Валерія Залужного для журналу The Economist нагадує світу, як важливо підтримувати Збройні сили України.

«Це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну», — зазначив представник адміністрації Байдена.

Кірбі також додав, що в процесі війни змінюються потреби сторін, зокрема щодо систем озброєнь.

«Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, — так само, як розвивалася й сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме», — сказав представник адміністрації Байдена.