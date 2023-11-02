У Флоренції секретну кімнату Мікеланджело вперше відкриють для туристів

У Флоренції для туристів вперше відкриють секретну кімнату Мікеланджело у базиліці Сан-Лоренцо. Художник жив там, щоб уникнути смертного вироку.

Про це пише The Guardian.

У 1527 Мікеланджело підтримав бунт проти родини Медічі і згодом сховався від гніву правителів. Історики вважають, що у 1530 році художник близько двох місяців переховувався у кімнаті площею 10х3 кв. м під капелою Медічі. Там він створив десятки малюнків.

AP

Деякі нагадують оголені фігури Мікеланджело на Сикстинській капелі, а один з них схожа на статую Давида. Інші відображають фігури, що прикрашають сімейну гробницю Медічі.

Зрештою Медічі помилували художника, а Папа Римський скасував вирок, щоб митець міг завершити роботу над Сикстинською капелою та сімейною гробницею Медічі. У 1534 році Мікеланджело виїхав із Флоренції до Риму.

Секретну кімнату художника знайшли у 1975 році. Досі малюнки, виконані вугіллям та сангіною, могли побачити лише мистецтвознавці та реставратори.

Від 15 листопада до кімнати зможуть потрапити туристи. За тиждень її зможуть оглянути до 100 відвідувачів. Їх пускатимуть усередину кілька разів на день групами по чотири людини за попереднім записом.