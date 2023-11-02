ДТЕК відсудила в росії $267 мільйонів за захоплені кримські активи

ДТЕК виграла справу проти росії у Міжнародному арбітражному суді в Гаазі. Позов стосувався захоплених у Криму активів компанії, повідомляє їхня пресслужба.

Тепер росія повинна виплатити українській компанії $267 млн компенсації. Судовий процес тривав з 2017 року.

Згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, рішення суду є примусовим до виконання.