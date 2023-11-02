Росія реструктуризувала роботу «вагнерівців» в Африці. Тепер там діють «ПВК Редут» та «Конвой»

Наприкінці серпня та вересні Євкуров відвідав Лівію, Буркіна-Фасо, Малі та Центральноафриканську Республіку. На кадрах із цих поїздок також були помічені Аверʼянов та командир «Редута» Костянтин Мірзаянц. «Конвой» очолює Костянтин Пікалов, який раніше керував військовими операціями «вагнерівців» в Африці.

Російські бойовики діють у багатьох африканських країнах — Судані, Малі, Лівії, Мозамбіку, підтримуючи різні сторони в локальних конфліктах. Про збільшення російського впливу в Африці заговорили після 2014 року, коли проти рф запровадили перші санкції. Особливо важливою Африка виявилася для російського оборонного сектора, якого тоді позбавили багатьох контрактів по світу. Якщо до 2013 року доля російської зброї в Африці коливалася в межах 11—25%, то після 2017 року зросла до понад 40%. У 2020 році російською була половина всієї зброї, яку імпортували країни Африки.

Ще один важливий важіль впливу — енергетика. Майже 600 мільйонів африканців не мають постійного доступу до електроенергії, а посухи та інші кліматичні катаклізми все тільки погіршують. З 2019 року деякі країни — Алжир, Гана, Замбія, Нігерія, Руанда — зробили ставку на російську ядерну енергію. Росія навіть обіцяє з часом збудувати на континенті декілька атомних електростанцій.