Суд повернув у власність ПриватБанку 245 автозаправок, що були підконтрольні Коломойському

Центральний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь ПриватБанку у справі про повернення 245 заправок у власність банку. Раніше вони були у лізингу та суборенді компаній з групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Протягом майже трьох років ПриватБанк не міг розпоряджатися 245 автозаправками, які були на його балансі ще до націоналізації.

«Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки», — сказав адвокат ПриватБанку.

За цей час ПриватБанк недоотримав від лізингоотримувачів понад 10 млрд грн. У 2019—2020 роках ПриватБанк почав процес розірвання договорів лізингу і повернення АЗС під свій контроль.