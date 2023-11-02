Міжнародна федерація з фехтування допустила до змагань 57 росіян. Частина з них належить до лав армії рф і підтримує війну

Майже половина з 57 російських спортсменів, яких допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі, належать до лав армії рф, їздили на окуповані території та підтримують війну.

Про це йдеться у розслідуванні «Бабеля».

Список російських спортсменів, які підтримують війну, виступають за армійські структури, а дехто з них є чинним військовослужбовцем:

близнюки Антон і Кирило Бородачови — з 2018 року брати як юніори представляють Центральний спортивний клуб армії . У 2021 році їх призвали до спортивної роти ЦСКА Міноборони рф, де вони й склали присягу. У 2023 році Кирило Бородачов отримав звання «Армієць року».

— з 2018 року брати як юніори представляють . У 2021 році їх призвали до спортивної роти ЦСКА Міноборони рф, де вони й склали присягу. У 2023 році Кирило Бородачов отримав звання «Армієць року». Алан Фардзінов — представник ЦСКА і прапорщик армії рф, який служить щонайменше з 2017 року. Окрім цивільних виступів за збірну рф, він є членом збірної Міноборони.

— представник ЦСКА і прапорщик армії рф, який служить щонайменше з 2017 року. Окрім цивільних виступів за збірну рф, він є членом збірної Міноборони. Софія Позднякова (Лоханова) — донька президента Олімпійського комітету росії, полковника армії рф, з 2017 року — представниця ЦСКА, яка виступала на форумі клубу, де дітей агітували записуватися до спортшкіл армійської структури.

— донька президента Олімпійського комітету росії, полковника армії рф, з 2017 року — представниця ЦСКА, яка виступала на форумі клубу, де дітей агітували записуватися до спортшкіл армійської структури. Валерія Кобзєва — не приховує, що підтримує російську агресію. Вона не раз лайкала пости із Z і V символікою, підтримкою окупації Криму і написами «Zа Мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!». Через це Україна подала заявку з вимогою виключити Кобзєву з переліку нейтральних спортсменів, і спортсменку не допустили до Чемпіонату Європи в червні 2023 року. Але в липні 2023-го Кобзєва опинилась у додатковому списку «нейтральних атлетів» Міжнародної федерації фехтування.

— не приховує, що підтримує російську агресію. Вона не раз лайкала пости із Z і V символікою, підтримкою окупації Криму і написами «Zа Мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!». Через це Україна подала заявку з вимогою виключити Кобзєву з переліку нейтральних спортсменів, і спортсменку не допустили до Чемпіонату Європи в червні 2023 року. Але в липні 2023-го Кобзєва опинилась у додатковому списку «нейтральних атлетів» Міжнародної федерації фехтування. Владислав Поздняков — Чемпіон Європи та призер інших міжнародних змагань, представник ЦСКА. Присягу російській армії він склав у 2018 році в Сочі. Поздняков виступає за спортивний клуб «Юність Москви», який в березні 2023 підтримав окупацію Криму.

— Чемпіон Європи та призер інших міжнародних змагань, представник ЦСКА. Присягу російській армії він склав у 2018 році в Сочі. Поздняков виступає за спортивний клуб «Юність Москви», який в березні 2023 підтримав окупацію Криму. Олександра Сундучкова — представляє структуру Міноборони ЦСКА, навчається в університеті «Воєнмєх». Це технічний виш, який «готує спеціалістів із питань комплексної безпеки», зокрема оборонної та інформаційної.

Ще 11 фехтувальників, повʼязаних із силовими структурами росії:

Едгар Алексанян (рядовий Центрального військового округу спортивної роти ЦСКА в Самарі);

Захар Козлов (рядовий ЦСКА, відвідував окупований Севастополь);

Христина Самсонова (ЦСКА, була в окупованому Криму);

Григорій Семенюк (рядовий ЦСКА);

Кирило Тюлюков (рядовий ЦСКА);

Олександр Трушаков (прапорщик ЦСКА);

Христина Ясинська (спортсменка ЦСКА);

Марта Мартьянова (олімпійська чемпіонка, представляє спільноту «Динамо», яка підпорядковується ФСБ і МВС росії);

Світлана Тріпапіна ( «Динамо» , у 2015 році публікувала фото з Дмитром Медведєвим);

, у 2015 році публікувала фото з Дмитром Медведєвим); Олексій Дадаєв (публікував фото у військовій формі з шевронами ЦСКА);

Вадим Мильников («Динамо». Отримав у Кремлі медаль ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня за срібло на Олімпіаді 2020 року).

«Нейтральні» фехтувальники, які тренувались або відпочивали в окупованому Криму:

Аріна Камалдінова;

Анастасія Безносікова;

Поліна Хаертдінова;

Айла Мамедова;

Данило Кравцов;

Анастасія Рустамова;

Дмитро Насонов;

Дмитро Осипов (російський кадет).

У березні 2023 року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила 57 російським фехтувальникам повернутися до змагань у «нейтральному статусі» — вони мають виступати без національної символіки і гімну. У списку — майстри спорту, призери спартакіад і міжнародних чемпіонатів, частина — переможці Олімпіад. Деякі з них встигли виступити на Чемпіонаті Європи та Чемпіонаті світу в червні та липні 2023 року відповідно. Імовірно, росіяни візьмуть участь і в Гран-прі FIE у Турині та в Кубку світу в лютому 2024 року.