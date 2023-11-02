Міжнародна федерація з фехтування допустила до змагань 57 росіян. Частина з них належить до лав армії рф і підтримує війну

Майже половина з 57 російських спортсменів, яких допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі, належать до лав армії рф, їздили на окуповані території та підтримують війну.
Про це йдеться у розслідуванні «Бабеля».
Список російських спортсменів, які підтримують війну, виступають за армійські структури, а дехто з них є чинним військовослужбовцем:
- близнюки Антон і Кирило Бородачови — з 2018 року брати як юніори представляють Центральний спортивний клуб армії. У 2021 році їх призвали до спортивної роти ЦСКА Міноборони рф, де вони й склали присягу. У 2023 році Кирило Бородачов отримав звання «Армієць року».
- Алан Фардзінов — представник ЦСКА і прапорщик армії рф, який служить щонайменше з 2017 року. Окрім цивільних виступів за збірну рф, він є членом збірної Міноборони.
- Софія Позднякова (Лоханова) — донька президента Олімпійського комітету росії, полковника армії рф, з 2017 року — представниця ЦСКА, яка виступала на форумі клубу, де дітей агітували записуватися до спортшкіл армійської структури.
- Валерія Кобзєва — не приховує, що підтримує російську агресію. Вона не раз лайкала пости із Z і V символікою, підтримкою окупації Криму і написами «Zа Мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!». Через це Україна подала заявку з вимогою виключити Кобзєву з переліку нейтральних спортсменів, і спортсменку не допустили до Чемпіонату Європи в червні 2023 року. Але в липні 2023-го Кобзєва опинилась у додатковому списку «нейтральних атлетів» Міжнародної федерації фехтування.
- Владислав Поздняков — Чемпіон Європи та призер інших міжнародних змагань, представник ЦСКА. Присягу російській армії він склав у 2018 році в Сочі. Поздняков виступає за спортивний клуб «Юність Москви», який в березні 2023 підтримав окупацію Криму.
- Олександра Сундучкова — представляє структуру Міноборони ЦСКА, навчається в університеті «Воєнмєх». Це технічний виш, який «готує спеціалістів із питань комплексної безпеки», зокрема оборонної та інформаційної.
Ще 11 фехтувальників, повʼязаних із силовими структурами росії:
- Едгар Алексанян (рядовий Центрального військового округу спортивної роти ЦСКА в Самарі);
- Захар Козлов (рядовий ЦСКА, відвідував окупований Севастополь);
- Христина Самсонова (ЦСКА, була в окупованому Криму);
- Григорій Семенюк (рядовий ЦСКА);
- Кирило Тюлюков (рядовий ЦСКА);
- Олександр Трушаков (прапорщик ЦСКА);
- Христина Ясинська (спортсменка ЦСКА);
- Марта Мартьянова (олімпійська чемпіонка, представляє спільноту «Динамо», яка підпорядковується ФСБ і МВС росії);
- Світлана Тріпапіна («Динамо», у 2015 році публікувала фото з Дмитром Медведєвим);
- Олексій Дадаєв (публікував фото у військовій формі з шевронами ЦСКА);
- Вадим Мильников («Динамо». Отримав у Кремлі медаль ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня за срібло на Олімпіаді 2020 року).
«Нейтральні» фехтувальники, які тренувались або відпочивали в окупованому Криму:
- Аріна Камалдінова;
- Анастасія Безносікова;
- Поліна Хаертдінова;
- Айла Мамедова;
- Данило Кравцов;
- Анастасія Рустамова;
- Дмитро Насонов;
- Дмитро Осипов (російський кадет).
У березні 2023 року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила 57 російським фехтувальникам повернутися до змагань у «нейтральному статусі» — вони мають виступати без національної символіки і гімну. У списку — майстри спорту, призери спартакіад і міжнародних чемпіонатів, частина — переможці Олімпіад. Деякі з них встигли виступити на Чемпіонаті Європи та Чемпіонаті світу в червні та липні 2023 року відповідно. Імовірно, росіяни візьмуть участь і в Гран-прі FIE у Турині та в Кубку світу в лютому 2024 року.
- Росія також збирається відправити на Чемпіонат Європи з дзюдо у Франції, який пройде 3―5 листопада в місті Монпельє, 40 спортсменів, принаймні 15 з них — чинні військові російської армії.