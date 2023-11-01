Видатний футболіст Боббі Чарльтон випадково помер через падіння в будинку для літніх людей

За даними розслідування, легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Боббі Чарльтон помер через випадкове падіння в будинку для літніх людей.

Про це пише BBC.

Чарльтон помер 21 жовтня у віці 86 років у лікарні Маклсфілд. Він жив у закладі для хворих на деменцію, втратив рівновагу, коли встав зі стільця, впав і вдарився об підвіконня й, можливо, об радіатор.

Його відправили до місцевої лікарні, перш ніж перевезти до лікарні Маклсфілда. Рентген грудної клітки та компʼютерна томографія показали, що Боббі зламав ребра і, ймовірно, хворів на пневмонію. За пʼять днів легендарний футболіст помер.

Причинами смерті назвали травму легенів, падіння і деменцію.

«Персонал будинку дуже любив сера Боббі, піклувався про нього та підтримував його, як і всіх наших мешканців», — розповіла представниця будинку для хворих на деменцію, де жив Чарльтон.