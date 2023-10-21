Видатний футболіст Боббі Чарльтон помер у віці 86 років

Один із найвидатніших англійських футболістів Роберт Чарльтон, більш відомий як Боббі Чарльтон, помер у віці 86 років.

Футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» опублікував фотографію свого колишнього гравця з повідомленням: «Сер Боббі Чарльтон CBE, 1937—2023. Слів ніколи не буде достатньо».

Він провів 758 матчів і забив 249 голів. У складі МЮ форвард виграв Кубок європейських чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії та володарем Кубка Англії.

За англійську збірну Чарльтон зіграв 106 поєдинків і записав на свій рахунок 49 забитих мʼячів.

«Його безпрецедентні досягнення, характер і служіння назавжди увійшли в історію «Манчестер Юнайтед» і англійського футболу, а його спадщина продовжить жити завдяки діяльності Фонду сера Боббі Чарльтона, що змінює життя людей. Клуб висловлює щирі співчуття його дружині, дочкам та онукам, а також усім, хто його любив», — йдеться в повідомленні МЮ.

За підсумками 1966 року Боббі був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав «Золотий м’яч».