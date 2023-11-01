Йорданія відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти поведінки Єрусалиму у війні проти ХАМАС, повідомляє Міністерство закордонних справ в Аммані.

Міністр закордонних справ Йорданії Арман Сафаді також повідомив МЗС Ізраїлю про те, що не потрібно повертати ізраїльського посла в Амман. Посол виїхав звідти з міркувань безпеки на початку війни.

Сафаді каже, що це рішення діятиме до закінчення війни та гуманітарної кризи в секторі Гази.