СБУ прийшла з обшуками до міськради Ужгорода. Розслідують незаконні поїздки чиновиків за кордон

СБУ прийшла з обшуками до міськради Ужгорода, зокрема до кабінету мера Богдана Андріїва.

За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, обшуки повʼязані з тим, що окремі депутати й держслужбовці могли незаконно перетинати кордон.

Міськрада Ужгорода

Як згодом повідомили у пресслужбі СБУ, для оформлення закордонної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від іноземних організацій. Фігуранти не реєстрували підписані листи на закордонні «відрядження» в системі електронного документообігу міськради.

За наявними даними, під час таких «відряджень» посадовці насправді виїжджали на відпочинок за кордон під час війни.

Триває розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чиновникам загрожує до 9 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.