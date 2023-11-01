Виплати переселенцям тепер призначатимуть на сімʼю

Уряд з 1 листопада змінив правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по таку допомогу від держави.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відтепер для оформлення виплат ВПО має звертатись одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень людям з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Допомога призначається на кожного члена сімʼї, відомості про якого є в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.