Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Швейцарія вирішила не скасовувати статус тимчасового захисту для українців і продовжила його дію до 4 березня 2025 року.

Про це пише Reuters з посиланням на швейцарський уряд.

«Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому», — йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії.

Уряд Швейцарії також хоче працевлаштувати 40% біженців, які мають статус захисту S — він дозволяє людям подорожувати за кордон, а також працювати в Швейцарії упродовж року з можливістю продовження.