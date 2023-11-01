Президент Сербії розпустив парламент, призначивши дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент країни, призначивши дострокові загальні вибори та місцеві вибори на 17 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

У Вучича був час до 2 листопада, аби призначити вибори. До цього, 30 жовтня, уряд Сербії направив Вучичу формальну пропозицію про розпуск Народної Скупщини (парламенту) та проведення позачергових виборів.

Одночасно з парламентськими пройдуть вибори в усіх великих муніципальних утвореннях країни (приблизно в 60 муніципалітетах, в тому числі в столиці Белграді), оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.

Очікується, що голосування, про яке просила опозиція ще 11 вересня, знизить політичну напругу, яка призвела до антиурядових протестів після двох масових вбивств у школі та передмісті Белграда у травні цього року. У цих стрілянинах загинули 17 людей. Влада після цього посилила заходи щодо володіння зброєю.