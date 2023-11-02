Іран перейняв головування в Радбезі ООН з прав людини. Правозахисники обурені

З 2 листопада Іран починає головування на форумі Ради ООН з прав людини. Це викликало хвилю обурення з боку правозахисників. Вони стверджують, що репресії, тортури та страти у цій країні не можуть дозволити їй займати це місце.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що «це не глюк, а політика ООН».

За її словами, «іранський режим спонсорував убивства ізраїльтян терористами ХАМАС, він несе відповідальність за зростання кількості страт у своїй країні, пригнічення жінок та дівчаток, а також недавню смерть 16-річної Арміти, яка померла після нападу іранської «поліції моралі» через те, що не носила обовʼязковий хіджаб».

«І ось тепер цей режим навчатиме нас дотримуватися прав людини в Раді ООН. Вітаю. Чорнило на Статуті ООН має розтанути», — написала Чорнохова.

Головування в Радбезі ООН

До складу Радбезу входять пʼять постійних членів ООН, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Радбез розглядає та ухвалює рішення з питань безпеки, яким зобовʼязані слідувати інші члени ООН. 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф, як постійний член Ради Безпеки ООН, має право вето щодо будь-яких її рішень. Головування в Радбезі змінюється щомісяця за порядком англійського алфавіту.