Мінцифри запустило бета-версію оновленого порталу Держстату

Міністерство цифрової трансформації спільно з ІТ-компанією ЕРАМ запустили публічну бета-версію порталу Державної служби статистики та онлайн-опитування про зайнятість українців.

Проєкт покликаний зробити доступними та легкими в користуванні дані державної статистики.

«Якісні дані — основа для прийняття управлінських рішень. Саме тому Держстат має перетворитися на сучасну організацію, яка схожа на ІТ-компанію. Це дасть змогу отримувати дані в режимі реального часу, швидко їх аналізувати та поширювати» — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За основу проєкту використали розробку ЕРАМ — платформу для управління життєвим циклом даних Quanthub.

Платформу адаптували до вимог Держстату: зробили переклад українською мовою та доповнили можливостями для реалізації процесу статистичного виробництва.

Ця оновлена система отримала назву «Сигма» — відповідно до літери грецького алфавіту та математичного знаку. Крім того, в уряді оголосили про пошук спеціалістів, які візьмуть участь у цифровій трансформації Державної служби статистики.