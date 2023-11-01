Росія наступає від Купʼянська до Роботиного. Сили оборони за добу ліквідували 680 окупантів

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Роботиного. Протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Також там навели статистику втрат російської армії.

Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції поблизу Андріївки та Кліщіївки, українські воїни відбили пʼять штурмів, також захлинулися ворожі атаки в районі Південного. Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, бомбардують місто авіацією, відбито близько 20 атак у районі самого міста, Кераміка, Сєверного, Первомайського та Степового.

Окрім цього, ЗСУ відбили понад 20 атак у районах Марʼїнки та Новомихайлівки. Безуспішними були атаки біля Пречистівки та Золотої Ниви.

На Запоріжжі загарбники намагалися контратакувати в районі Роботиного, успіху не мали. Водночас українські зʼєднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.