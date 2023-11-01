ППО вночі збила 18 ударних дронів та ракету Х-59. Росія атакувала нафтопереробний завод

У ніч на 1 листопада окупанти завдали удару по обʼєктах критичної інфраструктури та військових обʼєктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Сили ППО збили ракету та 18 із 20 ударних дронів.

Частину дронів та ракету росія випустила з Курської області, а решту ворожих ударних БпЛА — з південно-східного напрямку, з Приморсько-Ахтарська, рф.

Серед іншого, росія вдарила дронами по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Минулось без жертв, але є руйнування — пожежу рятувальники ліквідували. Тривога в області тривала чотири години.