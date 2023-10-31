Рентгенівський телескоп NASA сфотографував «космічну руку» за 16 тисяч світлових років від Землі

Рентгенівський космічний телескоп NASA зафіксував зірковий вибух, залишки якого нагадують руку.

Про це пише Space.

«Примарна рука», офіційно відома як MSH 15-52, зʼявилася через вибух наднової зірки, яка залишила по собі пульсар.

NASA

Пульсар PSR B1509-58 розташований приблизно в центрі зображення. Він виштовхує частинки в космос, створюючи сяйний силует людської руки.

NASA

MSH 15-52 розташований на відстані 16 тисяч світлових років від Землі. Рентгенівська обсерваторія NASA Chandra вперше помітила цей космічний обʼєкт в 2001 році. Учені спостерігали за MSH 15-52 протягом приблизно 17 днів за допомогою рентгенівського поляриметричного телескопа NASA IXPE. Його запустили в грудні 2021 року.