Штучний інтелект вперше знайшов наднову без допомоги людини

Штучний інтелект вперше знайшов, підтвердив і класифікував наднову без втручання людини. Зірку назвали SN2023tyk.

Про це пише Science Alert.

Це вдалося зробити завдяки новому інструменту ШІ під назвою Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Алгоритм навчався за допомогою понад 1,4 мільйона зображень із майже 16 тисяч джерел.

Попри те, що наднові зірки яскраві, їх не дуже легко помітити. Зазвичай астрономи візуально перевіряють великі обсяги даних з роботизованих телескопів, які постійно сканують нічне небо в пошуках нових джерел світла.

Нова система дозволяє автоматизувати весь процес виявлення вибуху зірки і помітити її набагато швидше.

«Це значно спрощує масштабні дослідження наднових, допоможе нам краще зрозуміти життєві цикли зірок і походження елементів, які створюють наднові, зокрема, вуглецю, заліза та золота», — розповіли розробники бота.