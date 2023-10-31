Ізраїль нарощує масштаб наземної операції в секторі Гази

Масштаб операції ізраїльських військ у секторі Гази нарощується. На півночі сектора працюють щонайменше дві бронетанкові та піхотні дивізії чисельністю понад 20 тисяч військових.

Про це пише Axios.

Ізраїльські військові ведуть бої на околицях міста Газа, а в ЦАХАЛ уже заявляють про бої в тунелях ХАМАС. Обстрілювати позиції бойовиків у секторі Гази продовжує й авіація. Окрім літаків, які скидають бомби, працюють і ударні гелікоптери.

Кількість загиблих з обох сторін зростає. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоровʼя в секторі Гази вже загинули 8 485 людей і понад 21 тисяча поранені. Бойовиків ХАМАС ця статистика не враховує. В Ізраїлі офіційно понад 1 400 загиблих цивільних і понад 200 вбитих військових.

Так, арабські медіа пишуть, що 31 жовтня ізраїльські війська нібито завдали удару по табору біженців Джабалія на півночі Гази, через що, за даними МОЗ Гази, загинули понад 50 людей, а 150 дістали поранень.