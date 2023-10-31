У Лондоні продали чотири стільці з церемонії коронації Чарльза ІІІ. Кошти витратять на допомогу бездомним

На аукціоні Christieʼs у Лондоні продали чотири крісла, виготовлені спеціально для коронації короля Чарльза ІІІ. Виручені кошти витратять на благодійність, зокрема на допомогу бездомним.

Про це пише BBC.

На цих дубових стільцях із синьою оксамитовою оббивкою та монограмами короля і королеви сиділи високопоставлені гості під час коронаційної служби у Вестмінстерському абатстві 6 травня. За всі чотири заплатили загалом £32 760.

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Одну пару стільців продали за £18 900, а другу — за £13 860. Усього таких стільців було 100. Цього тижня ще вісім стільців виставлять на аукціоні у Нью-Йорку та Парижі, а інші продаватимуть приватно.

Кошти від продажу стільців направлять благодійній організації Emmaus, що допомагає бездомним, організації SafeLives, яка займається проблемами домашнього насильства, а також Princeʼs Trust і Princeʼs Foundation.