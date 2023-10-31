Російська співачка Чичеріна отримала підозру від СБУ — за чотирма статтями

Служба безпеки повідомила про підозру за чотирма статтями російській співачці Юлії Чичеріній, яка підтримала збройну агресію рф.

За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у російський полон.

Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам увʼязненням до російських концтаборів у Сибіру.

Потім це відео «підхопили» пропагандисти центральних інформресурсів Кремля. Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Таку агітацію вона супроводжувала «гаслами», в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України.

Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф.