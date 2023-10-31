Норвегія домовилась про удосконалення системи NASAMS — аби вона відповідала загрозам

Міністерство оборони Норвегії домовилося про нову співпрацю з американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen про подальшу розробку зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
Про це 31 жовтня оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
«Нам необхідно зміцнювати і надалі розширювати протиповітряну оборону, щоб краще захищати цивільні та військові обʼєкти від загроз з повітря. Війна в Україні продемонструвала, наскільки важливою є протиповітряна оборона у війні», — заявив міністр оборони Норвегії.
Компанії Raytheon і Kongsberg Defense & Aerospac спільно розробляють і виготовляють NASAMS. Нова угода покликана гарантувати, що ракетна система NASAMS ітиме в ногу з загрозами. Норвегія планує придбати ракети для ППО та деталі до комплексу.
- 13 країн з 2005 року інтегрували NASAMS у систему протиповітряної оборони. Крім США це ще Норвегія, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Оман, Литва, Індонезія, Австралія, Катар, Угорщина, Україна та ще одна неназвана країна.