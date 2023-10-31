Влада Києва після обурення громади підтримала петицію проти хаотичного створення муралів

Постійна комісія з питань Культурної спадщини одностайно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на обʼєктах культурної спадщини, повідомляє ГО «Цегла».

Петиція пропонує заборонити створення нових муралів, доки не розроблять механізм їх узгодження із громадськістю та експертами.

Авторка петиції Марія Виноградова просить:

розробити та затвердити на рівні місцевої влади Положення «Про погодження створення муралів у Києві»;

розробити відкритий процес залучення громади та експертного середовища до обговорення та погодження стінописів;

створити онлайн-платформу або інші засоби комунікації, які б дозволяли громаді висловлювати свої думки та пропозиції щодо муралів.

проводити консультації та громадські обговорення ескізів муралів перед їх затвердженням;

заборонити створення нових стінописів на фасадах будівель до впровадження відкритого механізму залучення громади та експертів.

Зібрати необхідні 6 000 підписів кияни змогли трохи менш ніж за місяць, після чого звернення направили на розгляд Київської адміністрації.

«Мурал» на Січових Стрільців, 31

Нещодавно Департамент охорони культурної спадщини КМДА заборонив авторці київських стінописів Євгенії Фуллен створювати «мурал» на стіні будинку 1903 року по вулиці Січових Стрільців, 31. Тепер вона повинна відновити вже розмальовану нею стіну будинку власним коштом. Цьому передував тривалий процес опору громади, яка виступала проти створення малюнка, називаючи його несмаком.

Сама Фуллен запевняла, що її команда має дозвіл від Шевченківської районної адміністрації та від Департаменту містобудування та архітектури КМДА.