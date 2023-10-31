Ізраїль ліквідував командира батальйону ХАМАС. Що сталося за ніч

Раніше Аджіні командував ХАМАС, брав участь у розробці безпілотників та парапланів терористичної організації.

На основі даних розвідки, ізраїльські винищувачі завдали удару по Насіму Абу Аджіні, який керував різаниною 7 жовтня в кібуці Ерез і мошаві Нетів Ха-Асара.

Минулої доби Сили оборони Ізраїлю завдали ударів по майже 300 обʼєктах ХАМАС, включно з пусковими пунктами протитанкових ракет та військовими комплексами в підземних тунелях.

«Військовослужбовці знищували терористів і направляли повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях та інфраструктурі терористів», — додали у ЦАХАЛ.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не припинить бойових дій та атак у секторі Гази.

«Це поворотний момент для лідерів і націй. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє надії та обіцянок, чи піддатися тиранії та терору», — заявляє Нетаньягу.

Він запевнив, що країна продовжить воювати. І каже, що необхідно розрізняти вбивство невинних і ненавмисні жертви, які існують під час кожної війни.

«ХАМАС використовуватиме живий щит і ховатиметься в підвалах лікарень, він досі не дає цивільним залишити райони, які Ізраїль доручив евакуювати», — додав Нетаньягу і наголосив, що Ізраїль не погодиться заклик до припинення вогню.

«Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій. Заклики до припинення вогню – це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАС, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться», — каже він.